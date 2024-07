Russia: “Con dispiegamento missili Usa, le capitali europee diventano nostri obiettivi”

I missili a lungo raggio Statunitensi posizionati in Germania sono una minaccia per Mosca. La decisione di posizionarli ora rischia di portare ancora più in alto il livello dello scontro. La Russia ha abbastanza potenziale per rispondere al dispiegamento in Europa dei missili a lungo raggio americani. E i potenziali obiettivi sarebbero le capitali europee. E’ l’avvertimento lanciato dal Cremlino, secondo quanto riporta la Tass. notizie.tiscali.it

Putin ha affermato che la più grande minaccia per l’UE è la sottomissione agli Stati Uniti.

E Inoltre “La NATO sta spingendo per la Terza Guerra Mondiale”



ANSA – I missili a lungo raggio Usa in Germania contribuiranno a “garantire la pace”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Washington. “Ciò fa parte della deterrenza e garantisce la pace, è una decisione necessaria e importante, presa al momento giusto”, ha dichiarato Scholz a margine del vertice della Nato.

A margine del vertice Nato a Washington il ministro della Difesa Guido Crosetto ha firmato con gli omologhi di Francia, Germania e Polonia la lettera di intenti sul cosiddetto Elsa (European Long-Range Strike Approach), il piano finalizzato a “migliorare la nostra capacità, come europei, di sviluppare, produrre e fornire capacità nel campo degli attacchi a lungo raggio, che sono estremamente necessarie per scoraggiare e difendere il nostro continente”