Milodiya, viaggio nelle canzoni più popolari del periodo Sovietico

Un lavoro discografico con una antologia di canzoni che mettono in luce la grande simbiosi creativa tra artisti russi e ucraini

Milodiya è un progetto musicale, un breve affascinante viaggio nelle canzoni più popolari del periodo Sovietico, per scoprire le loro storie, le origini e i filoni culturali di appartenenza. Capolavori ancora poco, o per nulla, conosciuti al di fuori della Russia.

Come tutti i dischi di Gianni Ventola Danese, si tratta di un progetto di ricerca musicale ed interpretativa sulla Fisarmonica Diatonica, e in questo caso non solo dialogano tra loro differenti stili musicali, il folk, la musica classica, il jazz, ma la Fisarmonica Diatonica, suonando sempre in una rigorosa scrittura contrappuntistica per quartetto, compie un inedito passo verso la musica colta.

Una realizzazione musicale che, oltre alla voce di Ekaterina Barinova, una delle più apprezzate cantanti dell’attuale scena musicale russa, si avvale della collaborazione di alcuni musicisti di altissimo valore, quasi tutti provenienti dalla musica classica e dal jazz.

Il progetto presenta un prologo, ovvero una celebre canzone dedicata alla fisarmonica e ai fisarmonicisti, “Odinokaya Garmon”, come omaggio allo strumento protagonista di molte canzoni sovietiche e anche di questo progetto. Infatti Gianni Ventola Danese ha scritto per questo disco quasi tutti gli arrangiamenti per quartetto di fisarmoniche diatoniche il che ne fa la prima raccolta organica di canzoni accompagnate alla Fisarmonica Diatonica.

Il progetto successivamente si dispiega su tre capitoli tematici, tre gruppi di canzoni che traggono la loro origine e la loro ispirazione da tre differenti filoni culturali di riferimento: la Musica Tradizionale, la Grande Guerra Patriottica e infine la Cinematografia Sovietica.

L’epilogo del percorso musicale coincide con un brano portato al successo da una delle poche artiste nate in Unione Sovietica che durante quel periodo storico ebbe intensi rapporti artistici con l’Italia.

Un progetto che comprende anche un libretto di 24 pagine con la dettagliata storia di ogni canzone, l’origine, il significato e la traduzione dei testi. Un disco che getta una luce su un meraviglioso e immenso repertorio musicale che ci dimostra, infine, come la problematicità dell’attuale situazione nei rapporti tra Russia e Ucraina potrebbe essere solo un incidente della Storia, con ogni probabilità provocato da forze estranee al contesto storico e sociale dei due paesi, data la simbiosi creativa tra queste due culture che si evidenzia nella genesi di questi capolavori.

Anche per questa ragione, il progetto vuole tentare di rilanciare un messaggio di pace e di riconciliazione tra questi due popoli.