Como, morti in auto nel lago: ipotesi guasto meccanico o malore

E’ il momento delle ipotesi per capire dinamica e cause dell’incidente che ha causato la morte di Morgan Algeri, 38 anni, e Tiziana Tozzo, di 45 anni, rimasti all’interno di un Suv Mercedes che nella tarda serata dell’Epifania si è inabissato nelle acque del lago a Como.

Quello che è certo è che l’auto, un suv di grossa cilindrata, era parcheggiata a pochi metri dal parapetto quando, a un certo punto è partita in avanti, sfondando la barriera e finendo del lago con a bordo la coppia.

L’auto è stata consegnata agli investigatori che ora dovranno fare luce su quanto accaduto. Al momento le uniche certezze degli investigatori della Mobile è che Morgan Algeri e Tiziana Tozzo si conoscessero, non da molto, almeno secondo una prima ricostruzione. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del malore e del guasto alla vettura, un Suv Mercedes che era stato preso a noleggio da Algeri da tempo, sicuramente non da ieri.

La tragedia di Como resta quindi al momento un mistero

Le richieste di soccorso sono state immediate. La macchina però si è inabissata rapidamente in un tratto in cui il lago raggiunge una profondità di una ventina di metri già a poca distanza dalla riva. Tiziana e Morgan sono rimasti intrappolati nell’abitacolo, anche se pare abbiano cercato disperatamente di uscire.

Al vaglio le immagini delle telecamere della zona. Disposti approfondimenti su telefoni e pc delle vittime per analizzare le loro conversazioni e il loro rapporto, anche se gli investigatori ripetono che dai primi accertamenti non è emerso alcun elemento anomalo o sospetto. Algeri aveva chiuso da poco una lunga relazione ed era rimasto in buoni rapporti con la ex compagna. Tiziana si era separata da tempo dal marito e viveva con il figlio 14enne al quale era legatissima.

tgcom24.mediaset.it