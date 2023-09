Polonia: senza consenso del popolo polacco difficile sostenere Kiv

La Polonia potrebbe ridurre il proprio sostegno all’Ucraina a causa della crisi delle importazioni agricole ucraine. Lo ha detto il ministro polacco per gli affari europei Szymon Szynkowski vel Sek all’agenzia Pap, precisando che “le azioni dell’Ucraina fanno una certa impressione sull’opinione pubblica polacca. Lo si può vedere dai sondaggi, dal livello di sostegno pubblico per ulteriori aiuti all’Ucraina. E questo danneggia la stessa Ucraina”.

“Vorremmo continuare a sostenere l’Ucraina, ma affinché ciò sia possibile dobbiamo avere il sostegno del popolo polacco in questa questione. Pertanto, se non c’è il sostegno del popolo polacco, sarà difficile per noi continuare a sostenere l’Ucraina come abbiamo fatto finora“, ha affermato Szymon Szynkowski vel Sek. ADNKRONOS