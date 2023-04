Usa, altre armi a Kiev per 2,6 miliardi di dollari

La guerra in Ucraina giunge al 405esimo giorno. Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo invio di armi a Kiev per un totale di 2,6 miliardi di dollari. Nel pacchetto, si legge in una nota del Pentagono, ci sono munizioni per i sistemi lanciarazzi Himars, capacità per la difesa aerea, razzi e sistemi anti-tank.

Zelensky: “L’Ucraina sta diventando ogni giorno più forte”

L’Ucraina “sta diventando ogni giorno più forte e ogni giorno si avvicina il giorno in cui la Russia, uno Stato terrorista, sarà ritenuta responsabile della sua aggressione”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.