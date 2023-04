Malori in bici, morti due ciclisti

Un uomo di 53 anni, G.C., è morto a Gela a seguito di un malore. Era in sella alla sua bici quando si è accasciato al suolo. Subito i presenti hanno contattato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Il medico e i soccorritori hanno praticato per diversi minuti la rianimazione cardiopolmonare ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il 53enne è morto presumibilmente per un infarto che non gli ha lasciato scampo. www.seguonews.it/gela

Pontedera – Un malore fatale. L’ennesimo caso in cui rimangono coinvolti ciclisti amatoriali stroncati, come in questo caso, probabilmente da infarto. Come Giovanni Cioffi, 62 anni, residente a Montecarlo (in lucchesia) che è stato trovato a terra esanime in località Quattro Strade, al confine tra i territori di Bientina e di Santa Maria a Monte. Aveva percorso un tratto di Lucchesia, nella Piana per giungere in Valdera. Qui si è sentito male. Tutto è accaduto in pochi attimi. Il cicloamatore è precipitato al suolo. La zona è densamente trafficata e quando è stato notato il corpo è stato immediatamente lanciato l’allarme. I sanitari hanno cercato di salvare il sessantaduenne, ma purtroppo non c’era più niente da fare e si sono dovuti arrendere constatando il decesso. www.lanazione.it