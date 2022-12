Pd, Fassino: ‘comunità di gente perbene, ci vuole più rispetto’

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “La politica per essere credibile deve fondarsi su principi etici e valori morali. E ad essi devono ispirarsi i partiti, come i singoli, con regole più stringenti delle attuali. Ma non può essere accettata la campagna di aggressione verso il Pd, senza confondere eventuali corrotti con migliaia di amministratori, dirigenti, militanti che da nord a sud svolgono ogni giorno la loro attività con coraggio ed onestà”.

Lo ha affermato Piero Fassino, deputato del Pd nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio Dem. “Il Partito democratico -ha aggiunto- è una comunità di gente perbene, a tutti i livelli istituzionali, con rappresentanti che fanno del rigore e della trasparenza, il loro faro. Serve uno scatto di orgoglio per respingere campagne di discredito comprese le continue denigrazioni sul nostro congresso, spesso condotte peraltro da chi -conclude Fassino- in vita sua, non ha mai amministrato nemmeno un condominio. Ci vuole più rispetto“.