Matteo Ragazzi stroncato da un infarto a soli 35 anni

Grignasco piange “Teone”: stroncato da un infarto a soli 35 anni. Il funerale di Matteo Ragazzi sarà celebrato martedì mattina nella chiesa di Bovagliano.

Sconcerto e dolore a Grignasco per l’improvvisa scomparsa di Matteo Ragazzi, “Teone” per tutti gli amici. Il giovane (aveva appena 35 anni) è stato ucciso l’altra sera da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo portati avanti da parte degli operatori sanitari.

Molto conosciuto in paese e nei dintorni, lavorava in un’azienda a Vintebbio ed era sposato con Elisa Godio, volontaria soccorritrice tra le file del Servizio radio emergenza. Tante e commoventi le testimonianze d’affetto che sono state lasciate dagli amici sui social. https://notiziaoggi.it

