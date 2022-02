Investire su Ethereum nel 2022: conviene ancora?

È troppo tardi per investire su Ethereum nel 2022?

Il 2021 si è concluso da poco e dopo aver tirato le somme di un anno che è stato – per il mondo della criptovaluta – con i fuochi d’artificio, iniziano le previsioni per il 2022. Inutile dire che anche quella attuale si prospetta un’annata molto interessante, vista anche la sperata uscita definitiva della pandemia. I mercati stanno già scaldando i motori, avendo tutti inaugurato il mese in forte rialzo, ma ci sono alcune criptovaluta previsioni che interessano di più, e su cui il pubblico degli investitori sta cercando di effettuare delle previsioni.

Il valore Ethereum che si prevede per i prossimi mesi è uno dei temi più bollenti del mondo delle valute digitali: cosa ne sarà della crypto che nel 2021 ha visto un aumento di valore di ben il 400%? Proprio così: nonostante la crisi economica e gli alti e bassi dei mercati finanziari, il token ETH non ha dato segni di cedimento. Al contrario, la sua corsa è stata costante e anche rapida verso il rialzo. Per avere un’idea più completa, basti pensare che la criptovaluta concorrente, Bitcoin, ha visto un aumento del 62%: un valore che in sé sarebbe assolutamente positivo ma che suona un po’ povero rispetto ad ETH.

Stando così le cose per quanto riguarda il passato, cosa dire per il 2022? È ancora conveniente per gli investitori puntare su questa moneta, o il treno è ormai passato? La domanda è più che legittima, dal momento che comprare Ethereum sembra essere una delle operazioni più frequenti ancora adesso, ma è anche vero che il mondo della criptovaluta è caratterizzato da un’elevata volatilità.

Cosa può offrire Ethereum nel 2022

Quando si effettuano delle previsioni finanziarie, tanti sono i fattori da prendere in considerazione prima di poter arrivare a delle conclusioni che abbiano un fondamento. Per capire se comprare Ethereum ha un senso nel 2022, dobbiamo avere una panoramica più ampia, partendo dal presente:

· ETH è un’altcoin che ad oggi è al secondo posto per capitalizzazione di mercato, dopo Bitcoin;

· Il suo prezzo, seppure in costante ascesa, è nettamente più favorevole per gli investitori, dal momento che è maggiormente sostenibile (ad oggi, il valore di un ETH si attesta sui 3.000 EURO, contro un prezzo di BTC che ha sfiorato anche i 60.000 EURO). Chi vuole investire in Bitcoin, nella maggior parte dei casi dovrà rivolgersi a quegli exchange che offrono una frazione di BTC da scambiare;

· La concorrenza delle altre stablecoin è ben lontana dal minare la stabilità di ETH: si tratta in definitiva di monete che hanno un valore di scambio abbastanza limitato, anche se supportato da community abbastanza fedeli.

Per decidere su quale criptovaluta investire, occorre andare oltre però, e capire quali possono essere le caratteristiche che creano valore per una criptovaluta. Cosa offre Ethereum, da questo punto di vista?

· Sicuramente, il fatto di essere una criptovaluta lanciata per il futuro: ETH è un token creato non solo come valore di scambio, ma soprattutto per essere utilizzato negli smart contract (operazioni finanziarie che avvengono attraverso algoritmi sulla blockchain) e nelle dApp, ovvero le app decentralizzate;

· L’elevato traffico e l’intenso utilizzo pratico e concreto fanno di ETH un token non solo utile, ma anche indispensabile per chi voglia operare sia sulle blockchain che all’esterno di esse. Di conseguenza, ne cresce il valore sempre di più: ciò che oggi vale 10, domani può valere 100.

Quest’ultimo aspetto è importante anche per definire il tipo di investimento a cui si presta ETH, che si presenta come molto vario: Ethereum è un token che si adatta perfettamente sia ai trader che intendono utilizzare subito questa crypto (per effettuare acquisti ad esempio), ma anche a chi preferisce optare per un investimento di lungo periodo e formare una riserva di valore. Sarà poi la singola strategia del trader, assieme a una oculata differenziazione del proprio portafoglio, a massimizzare i proventi dell’investimento. Condizione fondamentale è, ovviamente, quella di non perdere mai di vista i propri obiettivi finanziari, dopo averli stabiliti in maniera lucida e consapevole.

