Prof. Sinagra: “è vero che siamo in guerra ma il nemico non è il virus”

di Augusto Sinagra – UN OLTRAGGIO AI CADUTI IN GUERRA

Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha detto che siamo in guerra e coloro che rifiutano il siero salvifico vanno trattati come disertori e andrebbero fucilati.

Evidentemente il Dipiazza quando ha esternato i suoi illuminanti pensieri era in crisi profonda di ipocondriasi, ai limiti del cagotto (tecnicamente diarrea).

Il nemico non è il virus

É vero che siamo in guerra ma il nemico non è l’agente patogeno su cui si regge il governo. Il nemico è l’intera classe politica a livello istituzionale, governativo e partitico che, ricattatoriamente, vorrebbe tutti sierizzati con successive terza, quarta, quinta dose, e così all’infinito.

Il nemico è quello che, nonostante le drammatiche evidenze dell’European Medical Agency che denuncia migliaia di morti e feriti gravi (come si direbbe in guerra), vorrebbe tutti sierizzati anche se la pozione magica non dà alcuna immunità; con la conseguenza che gli eroici combattenti in possesso di certificazione verde, potendo andare dove vogliono, sono quelli che maggiormente contribuiscono alla diffusione del preteso morbo.

Mi riferisco anche alla stampa e televisione puttanescamente asservite e ai “virologi” da avanspettacolo, non da ospedale (e in quelli di Trieste le terapie intensive sono vuote!).

Quelli che, poi, l’eccelsa mente del Dipiazza chiama “disertori”, a ben vedere sono in realtà eroici combattenti che, ponendosi in salvo, non fanno il “gioco del nemico”. Nemico che li vorrebbe tutti morti in esecuzione del ben noto e criminale progetto mondialista tanto caro alle “elitès” finanziarie internazionali.

Il Signor Sindaco di Trieste ha detto dunque due minchiate in rapida successione. Capita. Tutti dicono minchiate, mezze minchiate e straminchiate.

Peccato. La Città di Trieste ha avuto grandi Sindaci, Sindaci veri, senza dimenticare il suo ultimo grande Podestà Cesare Pagnini.

Una cosa, però, mi indigna: l’accostamento fatto dal Dipiazza con i nostri Caduti in tutte le guerre.

Non so se il Dipiazza sia mai stato al Sacrario di Guerra di Redipuglia. Come tutti sanno, sul lato opposto della strada vi è la Collina di Sant’Elia, che fu teatro di sanguinosi combattimenti: il Poeta Armato scrisse molti suoi pensieri sui luoghi e per gli “oggetti” della guerra.

A proposito di una comune Sepoltura così scrisse: “Grato mi è il lungo sonno, più tranquillo che nel nudo ricovero di guerra, ma di patrio richiamo al primo squillo balzeremo anche noi da sottoterra”.

Chissà se quegli ignoti Eroi non possano “balzare da sotto terra” per cacciare il Dipiazza Roberto.

AUGUSTO SINAGRA – – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO



