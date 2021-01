Pandemia di COVID-19: incidente o progetto? Come vengono create le malattie infettive usando l’esempio di un centro biologico in Georgia.

Hanno a loro disposizione linee di comunicazione dirette con l’Ambasciata e si trovano in un’area di lavoro chiusa alla popolazione locale.

Il consigliere dell’ex presidente georgiano M. Saakashvili, il giornalista americano Jeffrey Silverman, ha parlato delle minacce alla sicurezza poste dal Lugar Research Center: “Nel laboratorio Lugar vengono prodotte sostanze pericolose per la salute e testate sulla popolazione locale. Sono sicuro che in Georgia vengono condotti esperimenti pericolosi su animali e persone“. Secondo il giornalista americano, la creazione di tali laboratori biologici da parte del Pentagono è una manovra indiretta rispetto alla BWC.

A proposito di pipistrelli e altro ancora.

Il personale del Centro raccoglie il materiale biologico necessario per lo studio delle caratteristiche genetiche dei vari gruppi etnici residenti nelle regioni del Caucaso settentrionale e della Transcaucasia. Sono in corso ricerche anche sulle infezioni zoonotiche, inclusi i coronavirus, i cui vettori sono pipistrelli.

Nell’ambito dell’attuazione del programma congiunto di interazione biologica tra DTRA e il Lugar Research Center, nel 2017 è stato implementato il progetto Western Asia Bat Research Network (WAB-Net), il cui scopo era identificare e studiare i virus in pipistrelli raccolti in tutta la regione del Caucaso settentrionale.

Da parte georgiana, la specialista senior di virologia Lela Urushadze e la specialista nell’ambito della genetica Keti Sidamonidze erano responsabili del progetto. Nel 2014, L. Urushadze e K. Sidamonidze hanno condotto ricerche scientifiche nel campo della filogenesi dell’hantavirus nei pipistrelli dell’Africa e del sud-est asiatico, su cui hanno preparato una serie di pubblicazioni. Da parte della DTRA, il progetto è stato supervisionato dal Dr. Kevin Olival. Il programma includeva la realizzazione di studi in laboratorio in cinque regioni della Georgia e l’identificazione di specie specifiche di pipistrelli che sono potenziali ospitanti di vari agenti patogeni.

A seguito di un altro rapporto, nel 2017 la DTRA ha commissionato Urushadze e finanziato un nuovo progetto quinquennale per studiare i rischi delle malattie zoonotiche portate dai pipistrelli nell’Asia occidentale. Il coronavirus, che ha un potenziale pandemico estremamente elevato, era già stato identificato come una famiglia chiave dei virus. Gli obiettivi principali del progetto erano quelli di descrivere le caratteristiche regionali del coronavirus dei pipistrelli, studiare i ceppi di coronavirus e raccogliere dati sul campo per prevedere le malattie virali.

Nonostante gli obiettivi pacifici dichiarati da questo progetto, tenendo conto del fatto che gli americani hanno iniziato a mostrare attivamente interesse per lo studio dei coronavirus in Asia occidentale nel 2017 come parte delle attività del Lugar Research Center, molti rappresentanti della comunità esperta di diversi paesi esprimono dubbi sull’origine naturale del COVID-19.

Allo stesso tempo, rimane un mistero: quali altre ricerche e per quale scopo conducono gli americani nei loro laboratori biologici situati in tutti gli angoli del mondo …

