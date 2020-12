Presepe con i Magi che portano vaccini, Meluzzi: Anticristo in azione nel Duomo di Orvieto

Il prof. Meluzzi commenta la vicenda del Duomo di Orvieto, dove è stato allestito un presepe blasfemo in cui i re Magi portano in dono i vaccini.

“Innanzitutto buona Antivigilia di Natale a tutti. Ci giunge l’angosciante e sconcertante notizia che nel duomo di Orvieto, meravigliosamente affrescato da Luca Signorelli con la storia del giudizio universale, ma anche con la predicazione dell’Anticristo, che ha lo stesso volto di Cristo, ma racconta cose diverse, sarebbe stato allestito un presepe dove i tre re Magi, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, non avrebbero in mano i tre doni sacri – cioé l’oro che rappresenta la regalità di Cristo, l’incenso che rappresenta la sua divinità e la mirra che interpreta la sua umanità, ma anche l’immortalità della Resurrezione – che sarebbero sostituiti dai tre vaccini anti Covid, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, il che rappresenterebbe non soltanto una blasfemia assoluta, oltre che una scelta di pessimo gusto, ma rappresenterebbe anche quel tentativo di sostituire Dio, il Mistero, l’Immortalità del Divino con una pseudo-scienza legata ad un mercato e ad un’idea bizzarra nella quale i vaccini diventano la panacea universale di fronte alla mortalità dell’uomo e alla sua sfida all’immortalità.

C’è qualcosa di francamente luciferino in tutto questo. Io credo che la predicazione dell’Anticristo sia lì davvero preconizzata da Luca Signorelli. Invito tutti a riflettere, a vigilare, anche i poveri preti che hanno consentito questo schifo.

Ma questo non mi esime comunque dall’augurare a tutti un Buon Natale e a ritornare ancora domani a riflettere su questi orrori, orrori che sono sotto gli occhi di tutti noi. Comunque Luca Signorelli si rivolterà nella tomba. Credo che l’Anticristo sia in azione nel duomo di Orvieto in questo momento.

Buon Natale a tutti.”

Alessandro Meluzzi – Medico Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Criminologo. Docente Psichiatra forense. Primate Metropolita Chiesa Ortodossa Italiana

