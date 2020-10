Alessandro Meluzzi, “I Dorostellati”: psicopolitica all’italiana dalla DC a Grillo

Psicopolitica all’italiana: dalla DC a Grillo – Questo è un libro che, sotto forma di intervista, tenta di spiegare da dove vengono i grillini, che professano di non far parte di un partito. Secondo Alessandro Meluzzi (che risponde alle domande del giornalista Giuliano Ramazzina) esiste un elemento in comune tra Movimento 5 Stelle e Dorotei, una corrente della Democrazia Cristiana che ha governato l’Italia fino al 1994. Smontando pezzo per pezzo il doroteismo di matrice democristiana, questo approccio psicopolitico ha lo scopo di interpretare il successo pentastellato dell’ultimo anno. Come fa un neonato movimento, composto da non addetti ai lavori, a diventare il secondo partito d’Italia? Com’è possibile che abbia tanta presa sul popolo italiano?

Alessandro Meluzzi – medico, psicoterapeuta specializzato psichiatra, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Insegna come docente presso prestigiose università italiane

