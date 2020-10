Caso Giunti, “denuncio il mio ex marito per violenza e mi ritrovo a difendermi in tribunale”

“Il processo al contrario: denuncio il mio ex marito per violenza e mi ritrovo a dovermi difendere in tribunale” : caso Giunti.

Roma. E’ iniziato il conto alla rovescia per mamma Giada che chiede giustizia per lei e suo figlio J. Tanto l’affetto che le perviene dalle persone che la conoscono da una vita e da quelle che hanno imparato a conoscerla, anche da lontano.

Nove i giorni che la separano dall’udienza “per il rinvio a giudizio per calunnia di Giada Giunti, pervenuto dopo aver denunciato la violenza subita dall’ex marito il 19 marzo 2013”: lo scrive Giada Giunti, Vice Presidente dell’associazione Verità Altre in un comunicato stampa.

“Subisco un’aggressione documentata da fonti di prova granitiche e referto del pronto soccorso, non vengo difesa dal pool antiviolenza di genere della procura della Repubblica di Roma ma vengo pure rinviata a giudizio per calunnia perché il mio ex marito mi ha contro denunciato per calunnia dopo la mia denuncia.”

L’aggressione alla quale fa riferimento mamma Giada sarebbe avvenuta il 19 Marzo 2013 davanti al figlioletto terrorizzato all’esterno della scuola. In quell’occasione, racconta Giada, “il mio ex marito mi sputa in faccia, mi afferra il collo per soffocarmi, mi tiene bloccata con lo sportello della sua smart addosso premendo sui polmoni per impedire il respiro, e mi impedisce qualsiasi movimento.”

Ma lei riesce comunque a fare qualche movimento e a registrare con il cellulare, che aveva sempre in mano. Si sentono la voce dell’ex marito vicinissimo al suo viso, si sentono i pianti di suo figlio terrorizzato “mammina, mammina, andiamo, andiamo..”. Ma la mamma era immobilizzata.

“Erano presenti tanti genitori che non sono intervenuti. Forse, per paura ed omertà. Altri, invece, hanno rilasciato dichiarazioni testimoniali ma non sono mai stati ascoltati.” Mamma e figlio si recano nella Stazione dei Carabinieri nella strada parallela traumatizzati. Al pronto soccorso le danno 5 giorni di prognosi per “escoriazioni multiple”, più i successivi certificati. Giada G. denuncia lo stesso giorno l’ex marito, e successivamente a seguito della comunicazione di elezione di domicilio scopre che l’ex marito l’ha denunciata per simulazione di reato.

La denuncia di aggressione sporta da parte di Giada è stata archiviata dopo 4 anni e 4 mesi mentre la denuncia di simulazione di reato è stata tramutata in calunnia dalla stessa PM che ha chiesto l’archiviazione della denuncia di Giada. Mamma Giada, quindi, sta subendo un processo per calunnia.

“Ebbene, la richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto che dispone il processo sono stati emessi sulla base della denuncia dell’ex marito e di una dichiarazione testimoniale scritta su un foglio dattiloscritto e firmato non si sa da chi ”, racconta G. Giunti.

Risultano i nominativi di due signore al momento risultate ignote, dato che nel foglio non sono riportati il luogo e la data di nascita, né sono state identificate ed interrogate. Mamma Giada chiede al Gip di essere interrogata, e denuncia: “il rinvio a giudizio é stato chiesto sulla base un foglio di carta, senza che sia stata prima verificata l’autenticità delle due testimonianze.” Le due signore, infatti, dichiarerebbero di non conoscere il nome di Giada e dell’ex marito.

“L’avvocato del mio ex marito nell’atto di costituzione parte civile ha chiesto un risarcimento danni materiale e morali subiti che ammonta a 100 mila euro più le spese accessorie ed una provvisionale immediatamente esecutiva di 50 mila euro”, conclude l’amara nota.

“Se questo è difendere donne e bambini…!”

Tania Frongillo

