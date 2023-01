Discorso di Mattarella: “La Repubblica è di chi paga le imposte”

“La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte”

L’ottavo discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli italiani è durato 16 minuti.

“Un anno addietro, rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi.

Lo è stato anche l’anno trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di rilievo”, afferma Mattarella iniziando il suo messaggio di fine anno agli italiani.

Il presidente ricorda “l’elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato”, e “lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche, tenutesi, per la prima volta, in autunno”.

“Ci guida ancora la Costituzione, laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione. Senza distinzioni”, continua Mattarella. “Rimuovere gli ostacoli – aggiunge il capo dello Stato – è un impegno da condividere, che richiede unità di intenti, coesione, forza morale”.

IL FISCO

“La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l’Italia e quindi al bene comune”, ribadisce il capo dello Stato.