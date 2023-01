In Italia sale richiesta di cibo, 3 milioni in difficolta’

Aumentano in Italia le persone che si trovano in difficolta’ per avere un pasto. Sono, infatti, quasi 3 milioni coloro che chiedono aiuto per mangiare beneficiando della consegna di pacchi alimentari o delle mense di carita’ diffuse lungo tutta la Penisola. Toccati dalle difficolta’ anche 600mila giovani e bambini under 15, praticamente 1/5 del totale degli assistiti, ai quali si aggiungono 337 mila anziani sopra i 65 anni, e 687mila migranti stranieri. ANSA