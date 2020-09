Coronavirus, Gran Bretagna: lockdown per 12 milioni di persone

Si estendono i lockdown locali in Inghilterra a causa dell’aumento dei casi di coronavirus. Nuove restrizioni sono previste dal 22 settembre in Lancashire (esclusa la città di Blackpool), Merseyside (vicino Liverpool), Midlands (inclusa Wolverhampton) e parte dello West Yorkshire. Considerando altre regioni inglesi e alcune aree della Scozia e del Galles già chiuse, in Gran Bretagna le persone coinvolte dalla stretta sono circa 12 milioni. tgcom24.mediaset.it

