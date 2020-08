Tunisia intasca 11 milioni e ci manda altri 240 migranti

L’Aurelia non attracca a causa del vento, i barchini però arrivano: sbarcati in 240 in poche ore. Mentre la nave-quarantena “Aurelia” non riesce ad attraccare a causa del vento, i barchini – carichi di migranti – continuano ad arrivare a Lampedusa. Un’imbarcazione con poco meno di 30 profughi è stata avvistata e agganciata, nelle acque antistanti all’isola, dalla motovedetta della Guardia di finanza. Anche questo gruppo è stato portato all’hotspot dove ci sono 1.090 persone. Dalla mezzanotte sono arrivati finora sei natanti con circa 240 extracomunitari.

“Lampedusa sta scoppiando”: Musumeci torna a chiedere lo stato d’emergenza – La nave-quarantena “Aurelia” è arrivata davanti a Lampedusa. Non riesce però, a causa del vento e delle scarse possibilità di manovra, ad attraccare. Per un po’ è stata valutata la possibilità di procedere al trasbordo dei 250 migranti, ospiti dell’hotspot, con le motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Poi, la presa di consapevolezza: non è possibile procedere al trasbordo con le vedette perché sarebbe troppo pericoloso.

Al centro di prima accoglienza, dopo 5 sbarchi registratisi durante la notte e fino all’alba con un totale di oltre 210 tunisini, ci sono 1.061 persone a fronte di una capienza massima prevista per 192. E’ emergenza, di fatto. Una emergenza che la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il dipartimento delle Libertà civili e Immigrazioni del ministero dell’Interno, sta cercando di tamponare.

Lamorgese e Di Maio donano 11 milioni alla Tunisia

Lampedusa è nel caos Il trasferimento – sulla nave Aurelia, appunto, – dei 250 migranti non era l’unico previsto per oggi. La Prefettura contava infatti di riuscire a spostare, verso Porto Empedocle, un altro nutrito gruppo di extracomunitari. Ma stamani – dopo quanto è successo ieri a Linosa – non c’è il traghetto di linea. Anche la Prefettura, di fatto, aspetta che il “Sansovino” venga sostituito con un altro mezzo. www.agrigentonotizie.it

Lampedusa ora. La Tunisia, dopo averci fottuto 11 milioni di euro, ci scarica altri tre barconi stracolmi di clandestini (#risorseINPS). Di Maio e Lamorgese valgono insieme come il due di coppe con briscola a bastoni. Indegni, incapaci e complici dei trafficanti. #RadioSavana pic.twitter.com/yHVqN2co8E — RadioSavana (@RadioSavana) August 18, 2020

