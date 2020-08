Gianluigi Paragone contro l’Organizzazione mondiale della sanità: “Oms è un baraccone di Big Pharma, la salute non interessa a nessuno”. Queste le parole usate su Facebook dal leader di Italexit che non ha mancato di citare Mario Monti: “Quando era presidente ci ha puniti con tagli perché non piacevamo all’UE, ora lo nominano commissario”.

