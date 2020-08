Csi Clai, New Team Under 15: pronta la sfida di Penazzi e Cavallo

Imola – Il 18 luglio scorso, nella conferenza stampa tenutasi al Centro Sportivo Ortignola, è stato svelato il nuovo ed inedito progetto che unisce le forze di Csi Clai e Uisp Imola Volley, formando di fatto la squadra New Team che parteciperà al campionato Under 15 regionale. Alla guida della squadra saranno due allenatori: a Luca Penazzi, volto storico di Csi Clai con i suoi nove anni di esperienza alle spalle, Uisp affianca un altro tecnico dalla grande esperienza come Edoardo Cavallo.

I lavori di preparazione per la nuova stagione sono già iniziati e Luca Penazzi è già in piena attività “La squadra ha già fatto i primi allenamenti al chiuso e sui campi da beach. Sono molto contento di questa opportunità. Con Edoardo ci sentiamo costantemente e ci stiamo trovando bene rispettando i ruoli che ci siamo dati. Abbiamo organizzato un ritiro per la squadra che trascorrerà quattro giorni a Tredozio dove avremo a disposizione un bell’impianto per lavorare.”

La partenza è carica di entusiasmo: “Nel gruppo c’è molto entusiasmo, e non solo da parte delle ragazze, ma anche dai genitori. C’è molta convinzione e tanta voglia di far bene. Questo è un gruppo di ragazze brave e che valeva la pena di metterle tutte insieme per cercare di ottenere buoni risultati. E i risultati che vogliamo raggiungere non saranno solo quelli del campo, ma anche quelli di crescita tecnica individuale e di squadra.”

Il roster della squadra è già definito: “Complessivamente saranno 11 del 2006 e 3 del 2007. Le nostre ragazze le conosco già tutte avendole allenate nelle stagioni passate. Le ragazze Uisp ovviamente le sto imparando a conoscere in questi giorni, ma sono tutti volti che mi sono già noti avendole incrociate sul campo”.

Edoardo Cavallo è a sua volta figura storica di Uisp Imola Volley. Da 13 anni lavora nell’entourage della formazione imolese. Ha lavorato prevalentemente con formazioni giovanili, completate da un anno di Prima Divisione a Sesto Imolese e tre anni di Serie D con Uisp. Laureato in Scienze Motorie, da otto anni è anche membro dello staff della selezione provinciale di Bologna.

Come valuti questa bella novità della collaborazione tra Clai e Uisp? “E’ una gran bella occasione per tutti. L’obiettivo principale di questa collaborazione è ovviamente quello di dare un’importante opportunità alle ragazze, ma sarà certamente una grossa opportunità anche per le due società, e per gli allenatori. Tutto l’ambiente di Uisp è molto carico e fiducioso in questa operazione.”

L’onda lunga del Covid quali segni lascerà? “Finché non sapremo come ci dovremo comportare e quali protocolli dovremo rispettare, tutto sarà un’incognita. Temo sicuramente l’impatto che avrà l’insieme dei comportamenti che dovremo tenere nella nuova stagione.”

Ufficio Stampa Csi Clai Imola