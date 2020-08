Confesercenti: allarme città d’arte, 34 milioni di presenze in meno

Le grandi città d’arte italiane non riescono a ripartire dopo l’emergenza coronavirus. A lanciare l’allarme è Confesercenti, che sottolinea come l’assenza dei turisti stranieri stia mettendo in ginocchio l’economia dei grandi centri storici. In particolare Roma, Venezia, Firenze, Torino e Milano, che insieme valgono oltre un terzo del turismo italiano, si apprestano a perdere nel 2020 quasi 34 milioni di presenze turistiche dall’estero. tgcom24.mediaset.it

(per forza! se i nostri ministri – a cominciare da quello del turismo – vanno bardati come a Chernobyl, chi ci viene in Italia?)

Era il 30 marzo, in piena epidemia. Oms: “Con uso esteso di mascherine nessun beneficio dimostrato”