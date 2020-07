Boschi: ”io ministra dell’Istruzione? Chiacchiere”

“Voglio fare la ministra dell’Istruzione? No. Voglio fare il capogruppo di Italia Viva. Sono tutti chiacchiericci senza fondamento, non c’è nessun rimpasto in vista. Io non chiedo niente, voglio continuare a fare quello che sto facendo. Ciascuno di noi cerca di dare una mano”. Sono le parole di Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ospite di Omnibus.

“Abbiamo supportato il lavoro della ministra Azzolina ma abbiamo chiesto uno scatto in avanti, è fondamentale che le scuole vengano riaperte. Abbiamo avuto qualche elemento di divergenza sulle risorse, siamo contenti che il governo abbia annunciato un ulteriore intervento da 1,5 miliardi. E’ fondamentale che ci siano gli insegnanti il primo giorno di scuola, non si può assistere al caos ad inizio anno. E’ fondamentale garantire i trasporti e avere scuole adeguate alle nuove norme”, aggiunge. adnkronos