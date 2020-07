Cacciari: “Peggio gli idioti dei ladri per lo stato”

“Sono più pericolosi i ladri o gli incapaci in uno stato? Giulio Cesare rubava, Napoleone rubava… Per un sistema politico, il più pericoloso è l’idiota incompetente. Il 90% oggi sono idioti incompetenti, il pericolo è sommo”. Massimo Cacciari si esprime così il collegamento con In onda su La7.

“Gli italiani devono pur fidarsi di qualcuno. Conte mi piace? Non c’è alternativa, teniamoci Conte. C’è solo Conte, va bene… Secondo me ha gestito malissimo questa crisi, l’ho detto dappertutto. Ma su una nave in tempesta, anche un po’ scassata, se non c’è nemmeno una parvenza di nocchiero dove si va a sbattere?”. adnkronos