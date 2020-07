Palamara e Ferri alla festa di compleanno di Ana Bettz

DAGONEWS – – A ‘sto punto, avrà pensato Cosimo Maria Ferri, tanto vale divertirsi. Il magistrato, già sottosegretario alla Giustizia e attualmente deputato di Italia Viva, era con il suo amico Luca Palamara alla festa di compleanno di Ana Betz, al secolo Anna Bettozzi, sventolona nota meno per le sue canzoni e più per aver ereditato la fortuna del petroliere Sergio Di Cesare. L’evento si svolgeva sulla terrazza romana della giornalista Rita Cavallaro, a pochi passi da piazza Venezia.

Noi non siamo bacchettoni: non c’è niente di male a uscire con gli amici di sera. Certo, i due sono al centro di un’indagine scottante che coinvolge una buona parte della magistratura, quindi forse qualche attenzione in più ci vorrebbe. Ma il dettaglio che rende la faccenda più seria è che la bionda cantante un anno fa è stata fermata al confine tra Italia e Francia a bordo di una Rolls Royce con 300mila euro in contanti, ha subìto il sequestro di un altro milione e 700mila euro, ed è indagata per riciclaggio.