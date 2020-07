Conte a Rutte: “Se mercato unico crolla sarai chiamato a risponderne”

Durante la riunione tra i Frugali più Finlandia e i Paesi del Sud, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ammonito il collega olandese Mark Rutte, avvertendolo che, se una risposta “adeguata” alla crisi tarderà ad arrivare, il conto inevitabilmente salirà. Lo si apprende da fonti italiane.

“Vi state illudendo – ha detto Conte – che la partita non vi riguardi o vi riguarda solo in parte. In realtà, se lasciamo che il mercato unico venga distrutto tu forse sarai eroe in patria per qualche giorno, ma dopo qualche settimana sarai chiamato a rispondere pubblicamente davanti a tutti i cittadini europei per avere compromesso una adeguata ed efficace reazione europea”.