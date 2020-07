“Cadaveri sezionati in cambio di soldi”, orrore a Roma

Condividi

Uno scandalo da brividi quello che sta travolgendo Roma. Qui, o meglio, al cimitero Flaminio, i cadaveri in attesa di cremazione venivano fatti a pezzi da operatori Ama e gettati nelle fosse comuni. Una macabra scoperta – rilanciata dal Messaggero – legata a un accordo tra agenzia funebre e gli operatori Ama, che si dividevano il denaro ottenuto da famiglie, che dovevano pagare la cremazione di cadaveri non ancora del tutto decomposti, ma che di fatto non avveniva. Ad avallare le accuse anche un video che immortala la terribile scena: gli operatori, armati di coltelli, sezionano le salme per poi accatastare i resti.

Solo tra i mesi di gennaio e febbraio sono stati almeno sei gli episodi finiti nel mirino della Procura che ha chiesto un rinvio a giudizio, con l’accusa a vario titolo dei reati di truffa, corruzione, induzione alla corruzione e vilipendio di cadavere, per quindici persone.