Financial Times: bond legati alla ‘ndrangheta venduti sui mercati

Condividi

Michele Di Lollo – – Un vero e proprio scandalo. Uno scoop che rischia di far perdere il sonno al mondo della finanza. Bond della ‘ndrangheta sarebbero stati venduti a investitori internazionali. È quanto rivela il Financial Times che ha avuto accesso a documenti finanziari e legali riservati. In un’occasione, scrive il quotidiano finanziario della City, i titoli, garantiti in parte da aziende di facciata accusate di essere legate alla ‘ndrangheta, sarebbero stati acquistati anche dalla Banca Generali, in una transazione nella quale i servizi di consulenza vennero forniti dal gruppo Ernst & Young (già nell’occhio del ciclone per la mancata vigilanza sui conti della tedesca Wirecard).

Banca Generali si dice totalmente all’oscuro della natura dei bond e pronta a collaborare. EY non commenta. La società non ha comunque partecipato alla creazione dei titoli sotto accusa, né era stata incaricata di scrutinarne l’architettura. Secondo il Financial Times, ammontano a circa un miliardo di euro le obbligazioni vendute agli investitori internazionali tra il 2015 e il 2019. Alcune delle obbligazioni erano legate ad asset che in seguito si sono rivelati riconducibili aziende legate alla ‘ndrangheta.