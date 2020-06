San Marino: Clyde non può far nulla senza che lo dica Bonnie

di Rocco Luglio

Ma di star ferma, a Bonnie, lo ha detto Clyde.

Un po’ di domande sull’ingombrante presenza di BCSM parte civile in procedimenti in un Tribunale dove tra l’altro gli abusi giudiziari (o le grossolanità) sono all’ordine del giorno, che vedono coinvolte banche di cui condivideva l’Audit esterno per quattro anni e un’immagine del savoir faire politico-finanziario dell’enclave oggi, si immagina su suggerimento di chi, in attesa di confronto con l’Italia.

Il tutto riassunto in un collage di clip video del giornalista italiano Stefano Davidson da un decennio sul caso ma vergognosamente censurato in loco e, addirittura, in Italia come denunziato in ogni sede opportuna…