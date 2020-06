Attenzione, il gioco tedesco è pericoloso!

Sono veramente avvilito dalla masochistica acquiescenza del nostro governo agli assurdi diktat della Ue filo cinese e anti americana. Parlo della scelta scandalosa comunitaria di bloccare i viaggiatori e turisti statunitensi , invece permettendo ai cinesi di viaggiare! Ciò in base ai dati sul contagio dei cinesi che sarebbero migliori di quelli Usa. Ciò in spregio al fatto che i dati Usa sono trasparenti e verificati, perché provenienti da una grande democrazia leader del mondo libero , mentre quelli cinesi sono gestiti da una feroce tirannide che ha già colpevolmente nascosto al mondo il virus per un lasso temporale decisivo!

E senza considerare le inquietanti notizie su di un nuovo virus cinese trasmesso dai maiali all’uomo di queste ultime ore!





Ma tanto che importa se l’Italia senza i turisti Usa perderà 2 Miliardi di Euro ulteriori , tanto poi c’è la matrigna Merkel che certamente penserà a noi!!!! In realtà il 4 Reich sta regolando i suoi conti con gli Usa al fianco dell’alleato cinese , mettendo di mezzo l’Italia che non ha alcun interesse a modificare la propria alleanza storica con il mondo atlantico. Attenzione perché il gioco tedesco è sporco e pericoloso! Francesco Squillante

