Cantone a Perugia: assume guida della Procura

Condividi

PERUGIA, 29 GIU – Raffaele Cantone è arrivato a Perugia per assumere la guida dalla procura della Repubblica dopo essere stato nominato dal Csm. Il magistrato ha fatto un primo passaggio nell’Ufficio giudiziario per poi raggiungere il tribunale e giurare davanti alla presidente. Cerimonia che si è svolta alla presenza dei soli addetti ai lavori per le norme anti Covid.

Ad accompagnare Cantone il procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini. “Sono particolarmente onorato di questa occasione che il Consiglio Superiore mi ha dato” ha sottolineato Cantone con i giornalisti. “Tutte le mie energie nei prossimi quattro anni saranno dedicati a questo Ufficio” ha aggiunto.