Boccia (Pd): il Covid sarà finito quando lo dirà Speranza

“Il Covid è ancora tra noi e finché il ministro Speranza non ci dirà che è finito non sarà finito”. Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, intervenendo presso la Protezione Civile alla cerimonia di consegna degli attestati a medici e infermieri che sono stati in prima linea nella emergenza Covid. Boccia ha ringraziato il personale sanitario “per il lavoro straordinario fatto dal primo giorno, quando abbiamo chiesto a tutte le regioni italiane di darci un contributo anche fisico”.

Era metà marzo, “i giorni più drammatici”, ha ricordato il ministro Boccia, “in cui a mani nude la Protezione civile provava a spostare i pazienti nelle varie regioni italiane.