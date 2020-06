Stati Generali, l’élite farà la fame “solo caffè e stuzzichini a Villa Pamphili”

Solo acqua minerale, caffè e qualche stuzzichino. Come in un vero conclave, complice le ‘restrizioni’ igienico-sanitarie contro il Coronavirus, agli Stati Generali dell’economia non ci saranno pranzi, né cene di gala, men che mai buffet.

Il premier Giuseppe Conte è costretto a ‘mettere a dieta’ i suoi ospiti convocati nei prossimi giorni a Villa Doria Pamphilj per discutere della ripartenza post Covid. Per l’occasione il presidente del Consiglio ha chiesto un catering molto leggero e sobrio con mini piattini. Si tratta di una sessione di lavoro, in un momento molto delicato per il Paese alle prese con un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti, non c’è nessuna intenzione di fare show o passerelle, precisano in ambienti governativi.