Renzi: “contento se Conte fa un partito, toglie voti a Pd e M5s”

Condividi

“Se Conte fa un partito sono contento, anche perché i voti li toglie a Pd e 5 Stelle…”. Matteo Renzi risponde così a Tg2 Post sull’eventualità di un partito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “A Roma i 5 stelle hanno perso l’occasione e l’immagine simbolo per me, con tutto rispetto umano per Virginia Raggi, sono le Olimpiadi oltre alle buche e tutto il resto. A Roma il grillismo ha perso la sua occasione più grande”, aggiunge.

Visto che Italia Viva è un piccolo partito “io avrei tutto l’interesse a dire che voglio il proporzionale per contare con il mio 5 per cento. Ma non ne frega niente. Io voglio che sia scelto un leader che vince e governa per 5 anni, come succede nelle elezioni dei sindaci”. adnk