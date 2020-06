Governo, Zingaretti: “Non bisogna sedersi sugli allori”

“Penso che i risultati ottenuti dal governo siano un elemento di forza ma non dobbiamo essere pigri.

Ora c’è da affrontare lavoro, sicurezza e riapertura delle scuole. Non bisogna sedersi sugli allori. Bisogna essere rigorosi. Il mio appello è a essere concreti, utili e lungimiranti. Il che non è per chiudere un’esperienza, ma anzi per andare avanti nel bene del Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a “la vita in diretta” su Rai 1. ansa