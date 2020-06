San Marino: BDO, il Ritorno… e BCSM ?

“Verità e falsità hanno la stessa valenza nelle omissioni.” (cit.)

di Rocco Luglio

Considerato che ormai anche i sassi sanno che sia in BCSM che in BDO sapevano che si sapeva della pecca (quadriennale) che sostanzialmente rischia di inficiare almeno quattro anni di Bilanci dello Stato, ritrovare BDO in Banca Nazionale Sammarinese a “certificare” come dimostrato in foto qui sotto fa pensare… o no?



La correlazione poi, evidenziata in arancio, con chi sostanzialmente è uno degli artefici del Casino Grande e Generale ora in atto in Repubblica vistane la sorella in organo addetto a dette cose fa pensare anche quella… o no?

E sempre detta sorella in BCSM, nel Collegio Sindacale ovvero tra chi esercita il controllo sulla gestione, sulla contabilità e sulla osservanza dei regolamenti della Banca Centrale e delle disposizioni di legge, attesta la veridicità dei bilanci non fa pensare?

No?

Se qualcuno non se ne fosse accorto era comunque stato ben informato già dal 2018…

(Mi raccomando il video di Davidson aggiunto in fondo oggi 7 giugno 2020 e relativo a http://www.sanmarinofixing.com/smfixing/fixing/archivio-fixing/30751-risoluzione-cis-nasce-la-banca-nazionale-sammarinese-spa.html )

https://www.youtube.com/watch?v=VFxGzZ81ADs

