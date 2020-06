San Marino, BCSM: la curiosa premiazione della Presidente da parte di Milano Finanza subito dopo l’Audizione

Ovvero: Milano Finanza dove prende le informazioni per dare i Premi visto quanto in atto a San Marino che vede l’avvocato da loro premiato coinvolta?

I premi non basta vincerli, bisognerebbe anche meritarli. (cit.)

di redazione segretidibanca.wordpress.com

Avv. Catia Tomasetti premiata come (anche Presidente di Banca Centrale di San Marino) miglior avvocato Corporate anno 2020 secondo Milano Finanza?

https://giornalesm.com/mf-milano-finanza-miglior-avvocato-corporate-anno-2020-e-lavv-catia-tomasetti-anche-presidente-di-banca-centrale-di-san-marino/

Una pillola di stupore in video.

Ci si domanda anche, come fa oltretutto, Milano Finanza a NON sapere che il loro premio va a chi a ha tra i suoi attuali problemi anche quelli in merito a presunte omissioni di segnalazioni di gravi violazioni ad antiriciclaggio ed antiterrorismo di cui è a conoscenza anche poiché riportatele dall’Ambasciatore Italiano nel Luglio 2019?

