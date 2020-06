Banca Centrale di San Marino è il fulcro del “San Marino System”?

di Marcello Draghi – studiostampadraghi –

Un assemblaggio di video inviati in ufficio stampa dal giornalista italiano Stefano Davidson, che aiutano a capire come pare funzioni il sistema che ha condotto i cittadini della piccola Repubblica di San Marino in una bancarotta ormai conclamata.

E tutto ciò senza che i vertici di chi pare abbia causato ogni cosa o, quantomeno, ne abbia negligentemente nascosto la conoscenza nonché concessa la reiterazione fino ad oggi ai rei di delinquere abbiano mosso un dito dal 2010 in avanti quando informati su TUTTO.

Dulcis in fundo riproponiamo quanto in merito all’omertà globale dell’informazione locale ed italiana a danno di un’intera cittadinanza.

https:/www.youtube.com/watch?v=NHiHZnej51M

https:/www.youtube.com/watch?v=GiEcyLS6BJQ