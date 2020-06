Regionali, Renzi: “Iv correrà con Pd in Toscana, Marche, Campania”

“Italia Viva correrà con il Pd in Toscana, Marche, Campania e saremo decisivi in alcune Regioni”. Ad affermarlo il leader Matteo Renzi che, ospite di ‘Agorà’, a proposito delle elezioni regionali sottolinea: “In Puglia no perché c’è Emiliano che è simbolo di un Pd che non è il nostro Pd. Veneto e Liguria so che stanno ancora discutendo”. “Ma comunque ci saranno 6 liste di Italia viva così parleremo di voti veri anziché di sondaggi”, aggiunge.

“A chi dice che bisogna andare a votare, vorrei ricordare che la democrazia non è sondaggiocrazia permanente, democrazia è votare ogni 5 anni e scegliere un sistema di rappresentanza. A me piacerebbe che si potesse sapere chi governerà la sera stessa delle elezioni”, dice ancora Renzi che poi aggiunge: “Possiamo fare una scommessa: Conte e il governo faranno affidamento sul Mes”.