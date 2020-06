George Floyd, ‘antirazzisti’ protestano davanti alla Casa Bianca

Condividi

George Floyd è stato ucciso da un poliziotto in una città democratica, con un capo della polizia democratico e un sindaco democratico, un procuratore generale democratico e un governatore di stato democratico. I presunti antirazzisti democratici vanno alla Casa Bianca a protestare contro Trump.

Migliaia di manifestanti si sono radunati davanti alla Casa Bianca per chiedere giustizia per la morte di George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso da un poliziotto bianco a Minneapolis lo scorso 25 maggio. La folla ha protestato pacificamente con musica, arte e urlando lo slogan “No justice, no peace”. La protesta si e’ sviluppata lungo la 16a strada, il viale che porta alla residenza presidenziale e che e’ stato ribattezzato proprio “Black Lives Matter Plaza”.