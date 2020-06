Ong tedesca Sea Watch torna in mare per prelevare “migranti”

La Ong tedesca Sea Watch scrive su Twitter: “Siamo quasi pronti per partire!

Dopo due settimane di quarantena il nostro equipaggio si è sottoposto a Messina al test #COVIDー19.

Possiamo ora ultimare i preparativi per tornare in mare in sicurezza fra pochi giorni.

I soccorsi non possono fermarsi.”

L’ultima volta, la ONG ha portato in Italia tre pericolosi crimimali condannati a 20 anni di carcere. Chissà cosa ci porterà in futuro…