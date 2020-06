Renzi: bisogna andare verso una società senza contante

Roma, 3 giu. – Matteo Renzi propone una sanatoria per chi dichiara il contante attualmente detenuto in forma anonima. Il leader di Iv parla sui social network per presentare il suo ultimo libro ‘La mossa del cavallo’ e spiega: “Dobbiamo superare il contante, andare verso la cashless society, società senza contante”. Ma prima si tratta, precisa, di far riemergere una somma che potenzialmente arriva a 150 miliardi.

E allora, aggiunge, “come per i capitali all’estero, serve una ‘voluntary disclosure: tiro fuori il contante, pago una tassa del 10%-15% e evidentemente ottengo la garanzia di non essere perseguito. Mi attaccheranno, ma è un principio sacrosanto”.