Violenze Usa, arrestata figlia di De Blasio: “Vuole un mondo di pace”

Condividi

NEW YORK, 1 GIU – “Voglio bene a mia figlia. L’unica cosa che vuole è fare del bene per il mondo: vuole un mondo migliore e più pacifico”. Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio, commentando l’arresto di sua figlia Chiara durante le manifestazioni per George Floyd.