UE contro partecipazione della Russia al G7

BRUXELLES, 2 GIU – La partecipazione della Russia dall’allora G8 è stata sospesa, e potrà essere ripresa solo quando ci saranno le condizioni “e questo non è ancora il caso.

La prerogativa della presidenza del G7, in questo caso gli Stati Uniti, è di inoltrare gli inviti”, che riflettano le priorità della discussione. “Ma cambiare il formato del G7 non è prerogativa della presidenza”.

Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, rispondendo a una domanda in merito all’intenzione di Donald Trump. ansa

Trump invita la Russia al G7