G7, Merkel rifiuta invito di Trump

Condividi

ROMA, 30 MAG – La cancelliera tedesca Angela Merkel ha rifiutato per ora l’invito del presidente americano Donald Trump di partecipare al G7 a fine giugno alla Casa Bianca.

“Ad oggi, considerando la situazione complessiva della pandemia (di coronavirus, ndr), non può accordare la sua partecipazione personale per un viaggio a Washington”, scrive Politico citando il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert. Trump aveva detto che non ci sarebbe stato “esempio più grande della riapertura” che tenere un vertice di persona in Usa. ANSA