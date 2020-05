San Marino, debito pubblico e banche: ma Repubblica Futura e Libera, ci fanno o ci sono?

Condividi

“Poiché nessuno pensa che le sue sventure possano essere attribuite a una sua pochezza, ecco che dovrà individuare un colpevole.” UMBERTO ECO

di redazione segretidibanca.wordpress.com

In quattro parole, dopo aver letto i deliri de:

a) RF

la forza di maggioranza di Governo ultimo scorso il cui capofila avrebbe dovuto e potuto scoperchiare il sistema grazie a quanto avuto a disposizione anche da istituzioni italiane: Bollettino falsificato da parte di BCSM su LCA di Asset, Certificazioni di Bilancio illegittime da parte della stessa BCSM in combutta con quegli stessi Studi legali di cui si lamenta ora in un più che patetico e ormai “sgamato” da tutti gioco delle parti.

Giochino cui pare partecipino e abbiano partecipato anche eminenze straniere che non fanno o non hanno fatto il dovuto per alleviare il peso sui sammarinesi della dominazione finanziaria dei delinquenti già emersi in numerose sentenze che riguardano la RSM e che se denunciati in qualunque sede fuori San Marino durerebbero quanto un sardone a Cortina d’Ampezzo.

b) Libera

la forza d’opposizione che ha tra le sue fila uno dei maggiori responsabili insieme ai legali della controparte in quel procedimento di cui solo noi parliamo ma che ormai come sapete è il vulnus dell’intero sistema. Un professionista che ha agito in barba ad ogni regola deontologica e giuridica (il quale come il SDS sopracitato ha anche messo per iscritto la dimostrazione di proprie responsabilità evidenti in più di una comunicazione)

ci chiediamo:

ma che, davvero a San Marino non lo avete capito che tutto quanto legato a finanza-tribunale e politica è finto più che a Fiabilandia?



Davvero non avete capito che il Governo è stato fatto cadere per togliere referenti a chi ERA A QUEL PUNTO OBBLIGATO a chiedere conto di certi comportamenti (era già in ritardo “penale” di 10 mesi) e consentire così ai già noti come cattivi di tornare al potere?

Oltretutto chi è tornato al Governo lo ha fatto incredibilmente insieme a chi li malediva fino all’altro ieri e comunque informato di ogni malversazione che a sua volta non aveva denunciato.

Non avete capito che, un po’ come fanno in America che quando c’è da far la guerra mandano su i Repubblicani, questi sono su per far finta con chi li avrebbe dovuti denunciare (anche di qua dal confine) che la cosa sia di loro sola iniziativa (come se in galera non ci finissero anche complici, fiancheggiatori, favoreggiatori e orbi per l’occasione) e che i sammarinesi pagheranno per colpa solo di loro i cattivi?

E, non è lampante che, detti cattivi poi, a luci spente, in altra occasione saranno per finta defenestrati onde attuare qualche altro giochino alle spalle del Popolo supino, grazie all’appoggio di personaggi che poi vengono premiati per aver di fatto eseguito il contrario di quanto alle motivazioni del premio?…

Attendiamo il Dossier di cui parlammo ieri…