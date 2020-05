Processo Salvini, Giarrusso: “stupito da voto M5S”

“Ho espresso la mia posizione in Giunta, che è la medesima di quando ero capogruppo” all’epoca del caso Diciotti, decisione “ratificata dagli iscritti su Rousseau. Questa è una vicenda anche più semplice, perché la Diciotti era una nave italiana, questa spagnola, quindi entrava in campo la legge della bandiera”, dice ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ il senatore ex M5S Mario Giarrusso, a proposito del voto espresso oggi in Giunta per le immunità sul caso Salvini-Open Arms.

“Anche la senatrice Riccardi (che ha votato in dissenso dal proprio gruppo, ndr) era stupita dalla posizione dei colleghi del Movimento”, osserva Giarrusso.