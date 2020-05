Burioni: “Io sempre in tv? Fake news”

“Tra le fake news che mi riguardano, una è quella che recita ‘Burioni è sempre in tv, quando lavora?'”. E’ il tweet del virologo Roberto Burioni che precisa: “Io sono stato unicamente ospite di Fabio Fazio la domenica dalle 21 alle 23. In quell’orario solitamente non sono in università, ma a casa con la mia famiglia”.