Silvia Romano, Civati: ‘la famiglia ha rotto i rapporti con la onlus’

Condividi

“La famiglia di Silvia Romano ha rotto i rapporti con la onlus (Africa Milele, ndr) che Silvia aveva scelto per il suo impegno in Africa, proprio perché qualcosa deve non aver funzionato”. Lo ha detto Pippo Civati, leader di Possibile, ospite di 24 Mattino su Radio 24.

“Penso – ha aggiunto Civati – che fra qualche giorno sarà la stessa Silvia a parlarne anche per capire davvero la dinamica della sua missione nel villaggio da cui è stata poi rapita”.

Quanto alla questione se sia giusto o meno pagare un riscatto per liberare gli ostaggi, Civati è stato netto: “L’Italia lo fa sempre, non se ne parla quasi mai o si tiene su questo un profilo molto basso. Io – ha chiarito – non ho nessun problema morale da questo punto di vista, e non ce ne dovrebbero essere a meno che non si voglia cambiare la nostra impostazione di politica estera”. Così Pippo Civati, leader di Possibile, ospite di 24 Mattino su Radio 24. adnkronos

Silvia Romano aveva denunciato molestatori pedofili