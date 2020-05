Luttwak: “servizi turchi fanatici islamici, spiacevole che Italia abbia lavorato con loro”

I servizi di Ankara “sono la parte peggiore della Turchia”, è “spiacevole che il governo italiano abbia lavorato con loro”. A dirlo all’Adnkronos è il politologo Edward Luttwak, raggiunto al telefono negli Stati Uniti per un commento sulla liberazione di Silvia Romano. I servizi turchi “sono dei fanatici islamici che odiano l’occidente”, dice Luttwak ricordando che trasferirono armi allo stato Islamico in Siria. A scoprirlo fu il quotidiano Cumhuriyet, che pubblicò le foto “e per questo è stato chiuso”, sottolinea.

Secondo Luttwak “serve una procedura per chi va nei paesi a rischio”, il governo italiano non deve assumersi la responsabilità per chi rifiuta di partire in caso di pericolo.