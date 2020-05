UE: vie legali per i migranti, nuovo pacchetto sull’Asilo

BRUXELLES – “Nel nuovo pacchetto sull’Asilo non ci saranno modifiche cosmetiche, ci saranno proposte vere”. Così la commissaria Ue, Ylva Johansson, in un’audizione al Parlamento europeo. “Useremo tutto il lavoro già svolto in passato, ma le proposte saranno nuove, e le vie migratorie legali sarà una parte essenziale del pacchetto”, spiega. “Ho già avuto uno scambio di vedute con gli Stati membri, parlamentari Ue in vari formati, e ong – aggiunge – e credo che ci siano buone premesse”.

“Ho visto anch’io le notizie sui respingimenti dei migranti di Malta. Conto sulle autorità maltesi, che indaghino su quanto veramente accaduto” ha detto la commissaria. ANSA EUROPA